اعتبر عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، ان "​مستشفى​ بيروت الجامعي، هو ملجأ الفقراء والمحتاجين للعناية الصحية من كل المناطق اللبنانية، ويجب علينا جميعا تحصين هذا المرفق الحيوي لفقراء الوطن. لذا، يتوجب حماية هذا الصرح، وعدم تحميله لوحده عبء مواجهة وباء ​كورونا​. هناك مئات الأطباء والموظفين يجب حمايتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لعدم تحميل مستشفى بيروت وحده عبء مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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