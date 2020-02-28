اخبار العالم

مسؤول ياباني يزور لبنان الاثنين للتأكيد على مثول غصن للمحاكمة باليابان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت ​وزارة العدل​ ​اليابان​ية ان "نائب وزيرة العدل اليابانية هيرويوكي يوشي سيسافر إلى ​لبنان​ مطلع الأسبوع المقبل للتأكيد على ضرورة أن يمثل ​كارلوس غصن​ رئيس شركة نيسان السابق للمحاكمة في اليابان".

ولفتت إلى ان "يوشى، سيغادر ​طوكيو​ غدا السبت على أن يلتقى بمسؤولين في وزارة العدل اللبنانية يوم الاثنين"

وكان رجل الاعمال كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو ونيسان لصناعة السيارات، قد هرب من اليابان أواخر العام الماضي بينما كان في انتظار محاكمته في جرائم مالية. وينفي كل الاتهامات المنسوبة إليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ياباني يزور لبنان الاثنين للتأكيد على مثول غصن للمحاكمة باليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا