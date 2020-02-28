أعلنت وزارة العدل اليابانية ان "نائب وزيرة العدل اليابانية هيرويوكي يوشي سيسافر إلى لبنان مطلع الأسبوع المقبل للتأكيد على ضرورة أن يمثل كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق للمحاكمة في اليابان".
ولفتت إلى ان "يوشى، سيغادر طوكيو غدا السبت على أن يلتقى بمسؤولين في وزارة العدل اللبنانية يوم الاثنين"
وكان رجل الاعمال كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو ونيسان لصناعة السيارات، قد هرب من اليابان أواخر العام الماضي بينما كان في انتظار محاكمته في جرائم مالية. وينفي كل الاتهامات المنسوبة إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ياباني يزور لبنان الاثنين للتأكيد على مثول غصن للمحاكمة باليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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