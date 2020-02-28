اعلن حلف الناتو عن اجتماع يعقد اليوم تحت الفصل الرابع بطلب من ​تركيا​ لبحث الوضع في ​سوريا​. وكان السكرتير الصحفي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر شليك. اوضح إن بلاده ستبدأ اليوم مشاورات مع الناتو فيما يتعلق بالوضع في إدلب السورية، حيث قتل 33 جنديا تركيا ليلة أمس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حلف الناتو يجتمع اليوم تحت الفصل الرابع بطلب من تركيا لبحث الوضع في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.