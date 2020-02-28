فرقاطتان تحملان صواريخ كاليبر تغادران البحر الأسود إلى الساحل السوري

أعلن ممثل أسطول البحر الأسود الروسي ألكسي روليف عن توجه فرقاطتين تحملان ​صواريخ​ كاليبر من أسطول البحر الأسود إلى الساحل السوري. ولفت إلى ان "الفرقاطتين التابعتين لأسطول البحر الأسود، الأدميرال ماكاروف، والأدميرال غريغوروفيتش المزودتين بصواريخ كروز من طراز كاليبر عبرتا المضائق التركية في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط".

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