6 ولايات بغرب ألمانيا تسجل 22 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت ست ولايات بغرب ألمانيا 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ففي شمال الراين وستفاليا، أكبر الولايات الألمانية من حيث عدد السكان، لفتت وزارة الصحة، إلى ان الفحوص أثبتت إصابة 14 شخصا آخرين بفيروس كورونا أمس الخميس بمنطقة هاينسبرغ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في المنطقة إلى 20. وأوضحت وزارة الصحة في الولاية، أن الحالات الجديدة لم تتطلب نقل المصابين إلى المستشفى وجرى عزلهم في منازلهم.
ولفتت وزارة الصحة بولاية بافاريا، إلى ان رجلا أصيب بالفيروس بعدما تعامل مع رجل إيطالي في ألمانيا. وتأكدت إصابة الإيطالي بالمرض لدى عودته إلى بلاده.
وفي هامبورغ أيضا، قالت سلطات الصحة، إن الفحوص أثبتت إصابة رجل بالفيروس بعد عودته من إيطاليا. وأكدت السلطات في ولايتي هيسن وراينلاند بالاتينات، تسجيل إصابة جديدة بالفيروس في كل منهما. وسجلت ولاية بادن فرتمبرغ، أربع حالات جديدة ليرتفع عدد المصابين فيها إلى ثمانية.
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