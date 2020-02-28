غوتيريس يعبر عن قلقه إزاء القتال في شمال غرب سوريا ويدعو لوقف إطلاق النار

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن "قلق بالغ" إزاء تصعيد القتال في شمال غرب ​سوريا​ وجدد دعوته إلى وقف ​إطلاق النار​.

وقال ​ستيفان دوجاريك​ المتحدث باسم ​الأمم المتحدة​ في بيان "يتابع الأمين العام بقلق بالغ التصعيد في شمال غرب سوريا وأنباء مقتل عشرات الجنود الأتراك في ضربة جوية".

وأضاف "يجدد الأمين العام دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار ويعبر عن قلقه على نحو خاص إزاء خطر تصعيد التحركات العسكرية على المدنيين".