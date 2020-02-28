ألمانيا تعلن تسجيل 14حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى هاينسبرج

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

أعلنت ألمانيا تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة هاينسبرج، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاى نيوز عربية»، في خبر عاجل لها.

وكانت السلطات في ألمانيا، أعلنت أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 18 حالة، في حين لم تسجل وفيات حتى الآن بسبب المرض، ومن جانبها قالت وزارة الصحة الألمانية، إن الفحوص أثبتت إصابة شاب عمره (25 عاما) يقيم في ولاية بادن فرتمبرغ الجنوبية بفيروس كورونا المستجد، بعد رحلة زار فيها ميلانو، في حين يعاني رجل آخر يقيم في شمال البلاد حالة صحية متدهورة إثر الإصابة بالمرض.

وأفادت الوزارة بأن «من تعاملوا عن قرب مع المرضى سيتم وضعهم في الحجر الصحي بالمنزل، وسيجرى التواصل معهم بصفة يومية لمعرفة حالتهم، وبمجرد أن تظهر أعراض المرض على أي شخص تعامل معه، سيتم أيضا عزله في المستشفى».