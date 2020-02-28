“أوروبا ليغ”.. العربي “يغتال” أحلام الأرسنال ويمنح التأهل لأولمبياكوس

وليد لباب – صحافي متدرب

نجح المهاجم المغربي يوسف العربي في منحه فريقه أولمبياكوس اليوناني بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي حينما سجل هدفا قاتلا في وقت كان فريقه في طريق مغادرة المسابقة.

واغتال هداف المنتخب الوطني أحلام الأرسنال بهدف قاتل في الأنفاس الأخيرة من الشوطين الإضافيين، حينما كان فريقه متاخرا، وهو الهدف الذي نزل كقطعة ثلج على عشاق ومكونات الفريق الإنجليزي.

ويبصم العربي على مستويات كبيرة بالدوري اليوناني والمسابقة الأوروبية بعدما ظن الجميع أن مغادرته الدوري الإسباني في اتجاه الدوري القطري ستضع حدا لتألقه، قبل أن ينبعث أوروبيا من جديد من خلال بوابة أولمبياكوس اليوناني العريق.