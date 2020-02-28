حالة الطقس: أجواء صافية وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الجمعة، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليبقى الجو معتدلاً نهاراً وبارداً نسبياً ليلا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهاراً شديد البرودة ليلاً ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خلال ساعات الصباح، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.