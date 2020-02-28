ترامب يقوم بعمل لا يصدق في التعامل مع فيروس كورونا

الجمعة 28 فبراير 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته قامت "بعمل لا يصدق" لمنع انتشار فيروس كورونا بعد أن قال حاكم ولاية كاليفورنيا إن الولاية تراقب 8 آلاف و400 شخص بحثا عن أعراض المرض.



وصرح ترامب للصحفيين يوم الخميس في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة لديها 15 شخصا مصابون بالفيروس "وليس الآلاف".

وأضاف أن ذلك أفضل ما يمكن تحقيقه. وأرجع الفضل في ذلك إلى قرار الإدارة بإغلاق الحدود، في إشارة واضحة إلى القيود المفروضة على المسافرين من الصين.

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وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" بأن الأسهم في البورصات العالمية انخفضت إلى أدنى مستوياتها خلال أربعة أشهر، كما استمر انخفاض أسعار النفط الخام مع زيادة القلق من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن تفشي المرض يمكن أن يتحول إلى وباء، وهو في مرحلة حاسمة. وتوقع "بنك أوف أميركا" أن الاقتصاد العالمي يسير في طريقه إلى أن يشهد أكثر الأعوام ضعفا منذ الأزمة المالية عام 2008، حيث أضر الفيروس بالطلب في الصين وخارجها.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين الجمعة وفاة 44 حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا القاتل مع نهاية يوم 27 شباط/فبراير الجاري، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة في الصين إلى ألفين و788 شخصا.

وقالت السلطات إنه تم تسجيل 327 حالة إصابة إضافية مؤكدة بالفيروس ما يرفع إجمالي عدد الإصابات مع نهاية يوم أمس، إلى 78 ألفا و824 شخصا، منذ بداية تفشي الوباء في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.