المعارضة التركية تدعو البرلمان لجلسة طارئة لبحث مقتل جنود في إدلب

الجمعة 28 فبراير 2020

دعا حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، البرلمان في بلاده إلى عقد جلسة مغلقة طارئة؛ لبحث تداعيات مقتل عشرات الجنود الأتراك في قصف بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا.



جاءت الدعوة على لسان فائق أوزتراق، نائب رئيس الحزب، كمال قليجدار أوغلو، عقب اجتماع طارئ عقده الأخير مع قيادات الشعب الجمهوري بمقره العام في العاصمة أنقرة؛ لبحث تداعيات الهجوم الذي شنته قوات بشار الأسد.

وبحسب صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، قال أوزتراق في تصريحات صحفية عقب الاجتماع: "يجب على البرلمان التركي ألا يقف صامتا حيال هذه التطورات، وندعوه لعقد جلسة طارئة مغلقة".

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وفي وقت سابق اليوم، قال حاكم ولاية هاطاي، جنوب شرقي تركيا، إن 29 جنديا تركيا في المجمل قتلوا نتيجة هجوم شنته قوات الجيش السوري بمنطقة إدلب، فضلا عن 36 مصابا.

وأكد مسؤول بالجيش التركي أن المدفعية هاجمت مواقع لقوات الجيش السوري ردا على مقتل جنود في غارات بطائرات للجيش.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الخميس، مقتل 34 عسكريا تركيا في الغارات الجوية التي جرت خلال اليوم، في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون شمالي سوريا.