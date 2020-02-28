برلماني إيراني يرجح إصابة نواب آخرين بـ"كورونا المستجد"

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برلماني إيراني يرجح إصابة نواب آخرين بـكورونا المستجد

الجمعة 28 فبراير 2020

رجح النائب البرلماني الإيراني أبوالفضل حسن بيجي، إصابة عدد من نواب في بلاده بفيروس كورونا المستجد، المتفشي داخل 20 إقليما حتى الآن.



وأضاف بيجي في مقابلة مع وكالة أنباء إيلنا الإيرانية (شبه رسمية)، الخميس، أن الحالة الصحية لنائب مدينة قم (مصدر انتشار فيروس كورونا المستجد في إيران) أحمد أمير آبادي فراهاني سيئة للغاية، حسب قوله.

وأوضح النائب البرلماني أن عددا من النواب خضعوا أيضا لاختبارات طبية وسحبت منهم عينات للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا نظرا لسوء حالتهم الصحية.

وأشار بيجي إلى أن إعلان نتائج تلك الاختبارات الطبية يستغرق 5 أيام، حسب "إيلنا".

وذكرت تقارير إخبارية محلية في الأيام الماضية أن أعراضا مثل ارتفاع بدرجة الحرارة والحمى ظهرت على نائب مدينة قم أحمد أمير آبادي فراهاني لدى دخوله إلى البرلمان الإيراني.

ورفض نائب قم فراهاني نصائح وجهت له بعدم الدخول لمقر برلمان طهران، والبقاء قيد الحجر الصحي، غير أنه اضطر لاحقا لمغادرة البرلمان بسبب حالته الصحية المتدهورة، قبل أن يجرى تطهير كرسيه، وفق موقع تابناك الإخباري المحلي.

واعتبر نائب مدينة قم أحمد أمير آبادي فراهاني، أن تطهير كرسيه بعد مغادرته مقر البرلمان الإيراني كان بمثابة خطأ ممن قاموا بهذا الأمر، نافيا ما تردد عن إيجابية عينة سحبت منه للتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وعلى الرغم من هذا، حذر البرلماني حسن بيجي من سوء الحالة الصحية لفراهاني وخطورة تواجده في محيط النواب داخل البرلمان الإيراني، وفق ما أوردت وكالة إيلنا.

وتطرق بيجي إلى أن "في النهاية أصيب نواب بينهم محمود صادقي نائب طهران وآخرين خضعوا لاختبارات طبية ستثبت نتائجها خلال الأيام المقبلة سلبية أو إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد".

وأعلن مجتبي ذو النوري نائب قم، ورئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني في مقطع فيديو إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه قيد الحجر الصحي حاليا.

وكشف من قبل محمود صادقي النائب البرلماني، وإيرج حريرجي نائب وزير الصحة الإيراني أيضا عن إصابتهما بكورونا.

وطالب بيجي في ختام مقابلته بضرورة وضع العاصمة الإيرانية طهران قيد الحجر الصحي، محذرا مما وصفه بتسونامي كورونا في الأقاليم الشمالية داخل إيران، على حد تعبيره.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور وفاة 26 شخصا وإصابة 245 آخرين، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد داخل بلاده.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، الخميس، تفشي الفيروس المعروف علميا باسم (كوفيد-19) في 20 إقليما من أصل 31 إقليما بعموم البلاد.

وألغت السلطات الإيرانية إقامة صلاة الجمعة بالعاصمة طهران وإقليم أصفهان (وسط) وعدد من المدن الأخرى المتضررة بفيروس كورونا المستجد.