ارتفاع أعداد قتلى الجيش التركي في غارة إدلب لـ29 قتيلا

الجمعة 28 فبراير 2020

قال حاكم إقليم خطاي بجنوب شرقي تركيا في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة، إن 29 جنديا تركيا في المجمل قُتلوا نتيجة هجوم شنته قوات الجيش السوري بمنطقة إدلب.



وأكد مسؤول بالجيش التركي أن المدفعية هاجمت مواقع لقوات الجيش السوري ردا على مقتل جنود في غارات بطائرات للجيش.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الخميس، مقتل 34 عسكريا تركيا في الغارات الجوية التي جرت خلال اليوم، في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون شمالي سوريا.

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وكان المرصد السوري، رصد تقدما جديدا لقوات الجيش السوري مساء اليوم، حيث تمكنت من السيطرة على الحلوبة وقوفقين في جبل الزاوية، والزقوم في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وفي وقت سابق الخميس، اتهم مركز المصالحة الروسية في سوريا، تركيا، بمواصلة انتهاك اتفاقات سوتشي، لصالح المليشيات المسلحة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وذلك بقصفها العسكريين التابعين للجيش السوري.

وأضاف المركز، في بيان، أن القوات التركية تستخدم المدافع والطائرات دون طيار للاستطلاع وقصف مواقع الجيش السوري في منطقة إدلب شمالي سوريا، "في انتهاك لاتفاق سوتشي في منطقة التصعيد في إدلب".

كما يواصل الجانب التركي دعمه لأعمال الجماعات المسلحة غير الشرعية بنيران المدفعية واستخدام طائرات بدون طيار للاستطلاع وقصف مواقع قوات الجيش السوري.