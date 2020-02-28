قرار مصري جديد بشأن إجراءات السعودية لحماية المعتمرين من كورونا

الجمعة 28 فبراير 2020

أصدر جهاز حماية المستهلك في مصر، قرارا بإلزام شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران، برد قيمة ما تم دفعه نظير حجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية للزيارة أو العمرة.



ووفق القرار، تمنح الشركات المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب، بحسب رغبة المستهلك، مع تيسير الإجراءات الخاصة بذلك؛ تطبيقًا للقانون رقم 181 لسنة 2018 وذلك تفاعلًا مع قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة وتعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة مسبقًا.

وقال الدكتور راضي عبدالمعطي، رئيس الجهاز في بيان، الخميس، إن ذلك يأتي في ضوء ما أعلنته المملكة العربية السعودية من إجراءات تتمثل في تعليق السفر للعمرة أو الزيارة، وفي إطار موافقة أعضاء مجلس إدارة الجهاز وحرصه على حماية كافة حقوق المستهلكين تطبيقًا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018".

وأوضح رئيس الجهاز أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 نص بمادته رقم 25 على "التزام التجار وموردي الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بأدائها" ومعاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، وذلك عن كل مخالفة، تطبيقًا لنص المواد (1، 9 ، 25 ،56 ، 66 ،73 ، 74 ، 75) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وحذر البيان، المواطنين من الانسياق وراء أي عروض غير حقيقية بقدرة البعض في الحصول على تأشيرات للسفر الحالي للمملكة السعودية أو التنازل عن أي مبالغ تم دفعها مسبقًا.

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ودعا عبدالمعطي، شركات السياحة وشركات الطيران إلى الالتزام بالضوابط القانونية والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر بالمستهلكين، مؤكدًا أن القانون سيطبق على كافة المخالفين.

وقررت السعودية تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، ضمن إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

.ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الخارجية، أن الجهات الصحية المختصة في السعودية تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا، وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه.

وشهدت حركة الطيران والسفر بين مصر والسعودية ارتباكا شديدا، الخميس، بعد قرار السعودية تعليق الدخول إليها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي وتأشيرات السياحة، حيث تم إلغاء عدد من الرحلات وسفر الآلاف من الركاب، وسط مخاوف بانتشار فيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه فور صدور قرار السعودية، أصدر مركز عمليات وزارة الطيران المدني المصرية قرارا لمراكز العمليات بمطار القاهرة والمطارات المصرية بعدم سفر المعتمرين والسياحة إلى السعودية، وعلى الفور تم تنفيذ القرار في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وكانت رحلة مصر للطيران رقم 630 والمتجهة إلى مدينة أبها بالسعودية أول المنفذين، حيث تم إلغاء سفر 39 راكبا تنطبق عليهم الإجراءات وتم خروجهم من الدائرة الجمركية، حسب المصادر نفسها.