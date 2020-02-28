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عاجل.. ارتفاع قتلى الجنود الأتراك بقصف إدلب إلى 22 الجمعة 28 فبراير 2020 أكدت وكالة "الأناضول" التركية ارتفاع عدد القصف الجوي في صفوف الجنود الأتراك بإدلب إلى 22.

وقالت الوكالة إن القصف نفذته قوات النظام السوري على تجمع للجنود في سراقب. Advertisements وكان المرصد السوري أكد مقتل 34 تركيا بقصف جوي. وقالت الوكالة: يوجد جرحى حالاتهم خطيرة من جنود الجيش التركي تم جلبهم من إدلب عبر بوابة "جيلوة غوزو" الحدودية.

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