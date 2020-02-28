الصحة الكويتية تنفي ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 126

الجمعة 28 فبراير 2020

نفت وزارة الصحة الكويتية صحة ما يتم تداوله عن إعلانها ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ في البلاد إلى 126 حالة مؤكدة.



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ودعت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم الجميع إلى تحري الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 43 حالة مؤكدة إثر تسجيل 17 إصابة جديدة موضحة أن الحالات ال 43 تلك كانت من أصل 1675 مسحة تم أخذها من القادمين من المناطق الموبوءة.