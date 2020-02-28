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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تعلن تسجيل إصابة جديدة بكورونا لعائد من إيران والان مع التفاصيل
الخميس 27 فبراير 2020
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة العراقية اكتشافها حالةً جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك.
وذكرت الوزارة أن الحالة لرجل يبلغ من العمر ٥١ سنة كان قد عاد للعراق من #ايران.
وبذلك يصل عدد الحالات المصابة بكورونا في العراق إلى 7.
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