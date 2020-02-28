الصحة العراقية تعلن تسجيل إصابة جديدة بكورونا لعائد من إيران

الخميس 27 فبراير 2020

صورة أرشيفية Advertisements

أعلنت وزارة الصحة العراقية اكتشافها حالةً جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك.



وذكرت الوزارة أن الحالة لرجل يبلغ من العمر ٥١ سنة كان قد عاد للعراق من #ايران.

وبذلك يصل عدد الحالات المصابة بكورونا في العراق إلى 7.