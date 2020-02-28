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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة والان مع التفاصيل
الخميس 27 فبراير 2020
صورة أرشيفية
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ولاية كاليفورنيا.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها تعمل على تطوير لقاح #فيروس_كورونا لكنه لن يكون جاهزا قبل 18 شهرا.
وانتشر الفيروس بشكل متسارع في عدد من بلدان العالم منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية.
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