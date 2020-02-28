مقتل 34 جنديا تركيا بغارات جوية في إدلب السورية

الخميس 27 فبراير 2020

صورة أرشيفية

قتل العشرات من الجنود الأتراك، اليوم الخميس، 27/شباط/2020، في إدلب السورية.

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وقال المرصد السوري، إن نحو 34 جنديا تركيا قتلوا بغارات جوية في مدينة إدلب.

واليوم اتهمت وزارة الدفاع الروسية تركيا، يوم الخميس، 27/شباط/2020، بانتهاك اتفاق سوتشي حول إدلب عبر تقديمها الدعم للمسلحين الذين يقاتلون النظام السوري بنيران المدفعية والطائرات المسيرة.

وذكرت الوزارة، نقلاً عن رئيس مركز المصالحة الروسية في سوريا أوليغ زورافليف: ”في انتهاك لاتفاق سوتشي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، يواصل الجانب التركي دعم الجماعات المسلحة غير الشرعية بنيران المدفعية واستخدام“ الطائرات المسيرة لاستهداف القوات السورية.