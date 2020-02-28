شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: قرار السعودية تعليق العمرة مؤقتًا جاء لضمان سلامة الجميع والان مع التفاصيل

الخميس 27 فبراير 2020 صورة أرشيفية اليمن العربي ـ متابعات Advertisements قالت الحكومة الأردنية اليوم إنها تتفهم قرار المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إليها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا، في إطار استكمال الجهود لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد. وذكر المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية حسام الحياري، أن هذا القرار جاء لتحقيق المصلحة العامة وضمان سلامة الجميع. وبين أن المعتمرين الأردنيين الذين تأثروا بالقرار ولم يتمكنوا من الذهاب للعمرة، فالوزارة تنتظر قرار سلطات المملكة بهذا الخصوص، وسيتم الإعلان عن أي مستجد في حينه.

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