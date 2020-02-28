شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية تعلن تعطيل الدراسة في أكاديمية سعد العبدالله بسبب كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 27 فبراير 2020 صورة أرشيفية أعلنت وزارة الداخلیة الكویتیة تعطیل الدراسة لطلبة أكادیمیة سعد العبدالله للعلوم الأمنیة (كلیة الشرطة ومعھد الشرطة ومدرسة الشرطة) لمدة أسبوعین بدءا من یوم الأحد الموافق الأول من مارس المقبل.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بیان صحفي الیوم الخمیس أن ھذا القرار جاء بالنظر إلى الظروف المحلیة والإقلیمیة وانتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید 19 ) وبناء على قرار مجلس الوزراء الكویتي وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية كونا.

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