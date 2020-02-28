شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن مقتل قيادي بارز بحزب الله بغارة إسرائيلية في سوريا والان مع التفاصيل

الخميس 27 فبراير 2020 صورة أرشيفية ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، الخميس، أن شخصا قتل جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة في القنطيرة بالجولان.

ولم تصدر إسرائيل أي بيانات حول الغارة حتى الآن. Advertisements وأكد ناشطون أن الغارة قتلت القيادي بحزب الله عماد الطويل الذي كان موجودا في المنطقة. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، كان الطويل مسؤولا عن البنية التحتية لإيران في سوريا والتي استخدمت للهجوم على أهداف إسرائيلية. وأدت ضربات نسبت إلى إسرائيل إلى مقتل سبعة عناصر من الجيش السوري والحرس الثوري الإيراني في سوريا الشهر الحالي. وتعتقد إسرائيل أن عناصر من حزب الله ينشطون في الجولان لجمع استخبارات عن إسرائيل والمنطقة الحدودية.

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