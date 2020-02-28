الأوقاف اليمنية تعلن توقف العمرة مؤقتاً وتدعو المعتمرين للإلتزام

الخميس 27 فبراير 2020

صورة أرشيفية Advertisements

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد عن توقف العمرة مؤقتا بناء على توجيهات السلطات السعودية والقاضية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم إلغاء جميع تأشيرات العمرة الصادرة والفعالة ويتم منع أي حامل لتأشيرة العمرة من الدخول إلى أراضي المملكة حالياً حتى استكمال ترتيبات احتياطات السلامة في جميع المنافذ السعودية لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وأهابت بعدم تحرك أي معتمر باتجاه المملكة في الوقت الراهن وحتى اشعار آخر.