شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة المصرية: مصر خالية تماما من فيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 27 فبراير 2020 صورة أرشيفية ذكرت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تعافي الحالة الأولى الحاملة لفيروس كورونا المستجد.

Advertisements وأكدت الوزارة أن مصر خالية تماما من فيروس كورنا المستجد. واجتاح فيروس كورونا القادم من الصين عددا من بلدان العالم وخلف أعداد كبيرة من الوفيات.

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