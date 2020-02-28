اخبار العالم

الإمارات تخصص أرقاما لطلب الدعم والاستفسار عن كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تخصص أرقاما لطلب الدعم والاستفسار عن كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 27 فبراير 2020

صورة أرشيفية

خصصت الإمارات أرقاما للتواصل وطلب الدعم الطبي والاستفسار عن فيروس كورونا:

Advertisements

هيئة الصحة بدي: 800342

وزارة الصحة ووقاية المجتمع: 80011111

خدمة استجابة: 8001717

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تخصص أرقاما لطلب الدعم والاستفسار عن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا