شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تخصص أرقاما لطلب الدعم والاستفسار عن كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 27 فبراير 2020 صورة أرشيفية خصصت الإمارات أرقاما للتواصل وطلب الدعم الطبي والاستفسار عن فيروس كورونا:

Advertisements هيئة الصحة بدي: 800342 وزارة الصحة ووقاية المجتمع: 80011111 خدمة استجابة: 8001717

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