كردستان يواجه كورونا.. مركز في اربيل والسليمانية تبني مستشفى في 10 ايام

ويحتوي مركز العلاج في اربيل، على 60 سريرا، ومجهز بمعدات طبية متطورة، وتقوم كل من وزارتي الصحة والداخلية بالتواصل على الدوام مع إدارة المركز الجديد.
أما في السليمانية، فقد اعلن مدير المؤسسة الصحية لقوات البيشمركة بحكومة اقليم كردستان شمال جبار ياور، انه سيتم بناء مستشفى متخصصة لمواجهة فيروس كورونا في المدينة بسعة ثلاثين سريراً.
وجاءت تصريحات ياور خلال مؤتمر صحفي في مدينة السليمانية، وقال فيه ان عددا من التجار واصحاب الشركات قرروا بناء مستشفى خاص بعزل المصابين او الاشخاص المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا، مبينا ان المستشفى تكون بسعة 30 سريراً ومن الممكن توسيعها لتكون بمائة سرير.
واضاف ياور، ان الفترة المحددة لاكمال بناء المستشفى هي 10 ايام وستتبعها خمسة ايام لتأمين المستلزمات والاجهزة لتكون جاهزة لفتحها للمرضى، مبينا ان مهندسي المشروع قرروا ان تكون على غرار المستشفى التي قامت الصين ببنائه اي تكون بهيكل حديدي من اجل سرعة انجازها.
وطالب ياور حكومة الاقليم ووزارة المالية بان تتعاون من اجل توفير مبلغ من المال اللازم للمشروع وشراء المستلزمات الخاصة بالمستشفى، مشيرا الى ان من المفرح ان هناك عملا جادا لمواجهة هذا الفيروس.
واعرب ياور عن الامل ان يكون المواطنون على حذر لأن اعلان الحكومة عطلة رسمية لا يعني مناسبة للخروج، لافتاً الى انه يتوجب على الجميع عدم الخروج من البيت الا للضرورة القصوى.
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