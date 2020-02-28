نائب يكشف عن الاشتباه بأصابتين بفيروس'كورونا' في مشروع مصطفى كربلاء

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، اليوم الجمعة، عن وجود حالة اشتباه بأصابة عاملين كوريين اثنين بفيروس "كورونا" في موقع مشروع مصفى كربلاء.
وقال السليطي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن هذين العاملين وصلا قبل مدى قريبة الى العراق، وتواردت معلومات حول الاشتباه باصابتهما بفيروس "كورونا".
وطالب السليطي وزير النفط، بالايعاز لكل الشركات والمواقع النفطية لمنع استقبال الكوادر الأجنبية من العاملين فيها لمدة لا تقل عن ٣ أشهر لمنع انتشار الفيروس وحفاظاً على ارواح باقي العمال من العراقيين، محذرا أن تلك الكوادر تختلط مععهم أثناء العمل وقد تكون ناقلة للفيروس.
واكد على ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة لاجراء المسح وفحص اماكن العمل التي يشتبه بظهور حالات مرضية للفايروس وتحديداً مشروع مصفى كربلاء.
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