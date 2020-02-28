سجلت ست ولايات بغرب ألمانيا 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، بعد يوم من تحذيرات لوزير الصحة الألماني، قال فيها إن البلاد على شفا تفش وبائي.
وقالت وزارة الصحة بولاية بافاريا، إن رجلا أصيب بالفيروس بعدما تعامل مع رجل إيطالي في ألمانيا. وتأكدت إصابة الإيطالي بالمرض لدى عودته إلى بلاده.
وفي هامبورغ أيضا، قالت سلطات الصحة، إن الفحوص أثبتت إصابة رجل بالفيروس بعد عودته من إيطاليا.
وأكدت السلطات في ولايتي هيسن وراينلاند بالاتينات، تسجيل إصابة جديدة بالفيروس في كل منهما.
وسجلت ولاية بادن فرتمبرغ، أربع حالات جديدة ليرتفع عدد المصابين فيها إلى ثمانية.
وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان قال يوم الأربعاء، إن ألمانيا على شفا تفش وبائي لفيروس كورونا المستجد بعد ظهور حالات جديدة لم يعد من الممكن تتبعها حتى مصدر الفيروس الأصلي في الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تحذيرات اطلقها وزير الصحة.. المانيا تسجل 22 حالة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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