وقالت في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المحلية: "حاليا المريضة في عزلة في مستشفى بمدينة Siauliai، حيث يوجد كل ما هو ضروري لعلاج مثل هذه الأمراض. في الوقت الحاضر ، لديها أعراض خفيفة".
وفي بيلاروس المجاورة، تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى طالب إيراني وصل من عاصمة أذربيجان باكو، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الصحة البيلاروسية يوم الجمعة.
وقال موقع الوزارة في بيان: "في 27 فبراير أظهرت الاختبارات التي أجريت في المركز الجمهوري والعلمي والعملي لعلم الأوبئة وعلم الأحياء المجهرية أن أحد الطلاب الواصلين من إيران مصاب بفيروس كورونا 2019-nCoV".
وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أنه تم اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، حيث يتم إدخال مريض إلى مستشفى في أوكلاند.
كما وصل الفيروس إلى ثالث دولة في قارة إفريقيا، حيث تم اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة في نيجيريا، حسبما أعلنت وزارة الصحة في البلاد على "تويتر".
وأوضحت أنه تم اكتشاف الفيروس في 27 فبراير لدى أحد المرضى في مدينة لاغوس.
كانت هذه تفاصيل خبر في اوسع انتشار له بيوم واحد.. فيروس كورونا يصل الى أربع دولة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.