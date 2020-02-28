أول قرار من وزارة الصحة بشأن المعتمرين بعد العودة من السعودية

يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار واقتحام دول لم تسجل إصابات بالمرض، في الوقت الذي يكافح فيه العالم لوقف زحفه، سواء كان ذلك بالبحث عن لقاح للقضاء عليه، أو تشديد الإجراءات الوقائية.

وسجلت 7 دول جديدة وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ونصحت منظمة الصحة العالمية هذه الدول بأن تتحرك بسرعة لاحتواء المرض وإنقاذ الأرواح.

أكدت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى إدارة الحجر الصحى، تزويد المطارات والموانئ والمنافذ البرية بكروت المراقبة الصحية بما يسهل الحصول على بيانات القادمين من الخارج لتسجيلها بقواعد بيانات الوزارة وإمكانية تتبعهم لمدة 14 يومًا تمثل فترة حضانة مرض كورونا خاصة القادمين من الدول الموبوءة والمعتمرين القادمين من السعودية.

في ظل الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الدول بعد الإنتشار المخيف لفيروس كورونا أعلنت المملكة العربية السعودية، "تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً"، في إطار سلسلة من الإجراءات لوقف انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وأضاف مصدر بالحجر الصحى بوزارة الصحة: أن الحجر الصحى يعمل بصفة مستمرة لمنع تسرب أى وباء سواء كان كورونا أو غيره، لافتاً إلى أن إجراءات الفحص تشمل الجميع خاصة العائدين الدول الموبوءة وكذلك المعتمرين .

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وكان الحجر الصحى بوزارة الصحة والسكان، أكد أنه تم توفير كمامات وقفازات لجميع العاملين بالمطار بما يمنع نقل أى عدوى، مشيرًا إلى أنه يجرى التخلص بطريقة آمنة من هذه النفايات تحسبًا لوجود أى عدوى، مضيفا أن الوزارة مستعدة بالأطقم الطبية المتخصصة لفحص جميع القادمين من وهان الصينية، لافتاً إلى أن هناك موانئ ومنافذ فى 14 محافظة تم تخصيص مستشفى بكل محافظة لعلاج أى حالات مصابة بأمراض معدية .

وتابع الحجر الصحى: التنسيق كامل وتام مع جميع شركات الطيران فى كل وقت وحين بهدف تأمين الركاب، لافتاً إلى أنه تم تنظيم سلسلة من الندوات المختلفة للتوعية بآليات الوقاية من الأمراض الفيروسية والمعدية بشكل عام.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن إرسال 10 أطنان من المستلزمات الوقائية كهدية مصر للشعب الصينى على متن الطائرة التى ستقل المواطنين المصريين القادمين من مدينة "ووهان" الصينية، وذلك لدعم الشعب الصينى، فى إطار عمق وترابط العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين لمواجهة فيروس الكورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أن الدعم يشمل المستلزمات الوقائية التى يحتاجها أى مواطن لاتباع الإجراءات الوقائية مثل "الماسكات والمطهرات الكحولية".