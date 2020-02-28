حسن يعقوب: من يسخر اليوم هو الذي منع استخراج النفط طوال عقود

اعتبر رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي ان القوى السياسية اللتي منعت استخراج ​النفط​ في الماضي ومؤخرا في المفاوضات مع ​اميركا​ و​تركيا​ وقبرص هي نفسها التى تسخر اليوم من خطوة بدء ​التنقيب​.

وكأن هؤلاء لا يريدون قيامة ​لبنان​ ويستمتعون بسقوطه على الجميع وهذا يتجاوز النكد السياسي بل هو خيانة وطنية