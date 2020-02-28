اعتبر رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي ان القوى السياسية اللتي منعت استخراج النفط في الماضي ومؤخرا في المفاوضات مع اميركا وتركيا وقبرص هي نفسها التى تسخر اليوم من خطوة بدء التنقيب.
وكأن هؤلاء لا يريدون قيامة لبنان ويستمتعون بسقوطه على الجميع وهذا يتجاوز النكد السياسي بل هو خيانة وطنية
كانت هذه تفاصيل خبر حسن يعقوب: من يسخر اليوم هو الذي منع استخراج النفط طوال عقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.