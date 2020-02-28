اعتبر رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بان القوى السياسية اللتي منعت استخراج ​النفط​ في الماضي ومؤخرا في المفاوضات مع ​اميركا​ و​تركيا​ وقبرص هي نفسها التى تسخر اليوم من خطوة بدء ​التنقيب​. وكأن هؤلاء لا يريدون قيامة ​لبنان​ ويستمتعون بسقوطه على الجميع وهذا يتجاوز النكد السياسي بل هو خيانة وطنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب: من يسخر اليوم هو الذي منع استخراج النفط طوال عقود وهذه خيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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