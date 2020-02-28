الجمهورية: فوشيه يلتقي دياب قبل ظهر اليوم

علمت "​الجمهورية​" انّ السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​ طلبَ أمس لقاء عاجلاً مع رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، الذي حدّد له موعداً قبل ظهر اليوم، وذلك للبحث في بعض الأمور الطارئة.

ولفتت مصادر دبلوماسية الى انّ فوشيه طلب هذا اللقاء في موعد يسبق بساعات قليلة اللقاء المُنتظر في ​باريس​ بين وزير الخارجية ال​لبنان​ي ​ناصيف حتي​ ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان للتشاور في ملفات لبنان والمنطقة، ولاسيما منها ​الأزمة​ النقدية القاسية التي يعيشها لبنان وأسبابها وانعكاستها على مختلف المستويات.