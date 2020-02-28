جابر: اقتراح قانون توحيد آليّات المناقصات خطوة نحو الشفافية

لفت عضو كتلة طالتنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ في حديث صحفي إلى ان "​اللجان المشتركة​ ستبدأ الأسبوع المقبل درس اقتراح القانون الذي قدّمه النائب ​ميشال موسى​ وأعَدّه المعهد المالي، ويرمي الى توحيد آليّات المناقصات ومعاييرها".

وأشار إلى "أنّ هذه خطوة نحو الشفافية مطلوبة وضرورية الآن، يبدأ البحث فيها الأسبوع المقبل في اللجان المشتركة".