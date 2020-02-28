اشار رئيس حزب ​الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "رغم الظروف الصعبة التي نمرّ بها، والقاسية جداً على اللبنانيين، لا بد من التنويه والتفاؤل في هذا اليوم بعد إطلاق أعمال حفر أوّل بئر نفطي في عهد ​الرئيس ميشال عون​. واعتبر ارسلان بأنه "في الأيام والأسابيع الأولى على انطلاقة ​الحكومة​، العمل المتواصل والجهود المبذولة تبشّر بالخير". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر ارسلان: لا بد من التنويه والتفاؤل بهذا اليوم بعد إطلاق أعمال حفر أول بئر نفطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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