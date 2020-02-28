تركيا تواصل حجب تويتر وفيسبوك وانستغرام ويوتيوب وتحد من إمكانية استخدام الواتساب

ذكر موقع "نيت بلوكس" بأن ​تركيا​ تواصل حجب ​تويتر​ و​فيسبوك​ و​انستغرام​ و​يوتيوب​ وتحد من إمكانية استخدام ​الواتساب​.

وكان موقع NetBlocks.org المعني بمراقبة حركة الإنترنت، اشار ليلا الى أنه تم حجب موقع تويتر بحلول الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي عن مستخدمي مزود الخدمة المحلي Turk Telekom.

وقال الموقع إن ذلك جاء بعد الهجوم الذي استهدف جنودا أتراكا في سوريا. وذكر ناشطون إن مواقع فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام تعطلت أيضا بعد الضربة التي تلقاها الجيش التركي.

وتحدثت مصادر ميدانية عن مقتل عشرات الجنود الأتراك في غارة استهدفت رتلا عسكريا في منطقة بليون قرب مدينة إحسم في ريف إدلب امس الخميس.