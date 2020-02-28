غوتيريس دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا

أكد متحدث باسم ​الأمم المتحدة​ أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا من جديد إلى وقف فوري ل​إطلاق النار​ في شمال غرب ​سوريا​.

ولفت إلى ان "الأمين العام يتابع "بقلق بالغ" التصعيد في إدلب وأنباء مقتل عشرات الجنود الأتراك في ضربة جوية في تلك المنطقة"".

هذا وقُتِلَ، مساء أمس 33 جنديا من ​الجيش التركي​ في هجوم جوي سوري في إدلب، بحسب حاكم محافظة هطاي التركية. في السياق، قالت ​الرئاسة التركية​ إن ​أنقرة​ قررت: "الرد بالمثل على ​السلطات السورية​، التي استهدفت قواتنا، ولن تذهب دماء جنودنا سدى وستستمر أنشطتنا العسكرية على ​الأراضي السورية​".