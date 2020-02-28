غوتيريس دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا

أكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا من جديد إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا.
ولفت إلى ان "الأمين العام يتابع "بقلق بالغ" التصعيد في إدلب وأنباء مقتل عشرات الجنود الأتراك في ضربة جوية في تلك المنطقة"".
هذا وقُتِلَ، مساء أمس 33 جنديا من الجيش التركي في هجوم جوي سوري في إدلب، بحسب حاكم محافظة هطاي التركية. في السياق، قالت الرئاسة التركية إن أنقرة قررت: "الرد بالمثل على السلطات السورية، التي استهدفت قواتنا، ولن تذهب دماء جنودنا سدى وستستمر أنشطتنا العسكرية على الأراضي السورية".
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