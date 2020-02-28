رصد إصابة أول كلب بعدوى كورونا في هونغ كونغ

رصدت نتائج مخبرية إصابة كلب في هونغ كونغ بفيروس كورونا. وبحسب التقارير، فإن صاحبة الكلب، إيفون شو هاو يي، كانت قد أصيبت بالفيروس، قبل نقل العدوى إلى كلبها.
ويخضع الكلب حاليا لحجر صحي صارم، على أمل أن يتم إطلاق سراحه بعد مرور 14 يوما، إذا تماثل للشفاء. وفور شكها بإصابته، توجهت إيفون مع كلبها إلى أطباء بيطريين في منطقة "هابي فالي"، حيث تم فحص عينات أخذت من الفم والأنف والشرج.
وأتت نتيجة التحاليل إيجابية؛ الكلب مصاب بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب السلطات المحلية، فإن الكلب لا تظهر عليه أي أعراض مرتبطة بالمرض، لكن عليه البقاء في الحجر الصحي.
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