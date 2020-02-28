العربية: انخفاض قيمة الليرة التركية بعد مقتل عشرات الجنود الأتراك في إدلب

أفادت قناة "العربية" بأن قيمة ​الليرة التركية​ انخفضت بعد مقتل عشرات الجنود الأتراك في إدلب ​​​​​​.

يذكر انه قُتل 33 جنديا تركيا في غارة شنتها طائرات تابعة للنظام السوري في إدلب، وتعهدت تركيا بالرد على الغارة، مؤكدة أن عملياتها العسكرية سوف تستمر في الأراضي السورية.

وعقب الغارة، رأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا أمنيا رفيع المستوى.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، قوله إن "كل أهداف" الحكومة السورية تتعرض للنيران من قبل وحدات الدعم الجوي والبري التركية.