الجيش الليبي يعلن مقتل 7 جنود أتراك واجتماع عسكري عاجل بطرابلس

أعلنت ​القيادة​ العامة للجيش الليبي بقيادة المشير ​خليفة حفتر​، عن مقتل 7 جنود أتراك على الأقل، في القصف الذي شنته قوات الجيش بالمدفعية الثقيلة لغرفة عمليات الضباط الأتراك بقاعدة معيتيقة الجوية ب​طرابلس​، بعد ساعات من إسقاطه ​طائرة​ ​مسيرة​ تركية من طراز "بيرقدار" جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وأكدت مصادر صحفية، على وجود ضباط أتراك لحظة تعرض الغرفة إلى القصف، خاصة أن العسكريين الأتراك هم المسؤولين على تسيير الطائرات التركية من طراز "بيرقدار".