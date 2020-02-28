ليتوانيا ونيوزيلاندا تسجلان الاصابة الأولى بفيروس كورونا

أفادت قناة "العربية بأن نيوزيلاندا و​ليتوانيا​ أعلنتا تسجيل أول إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت أمس من أن انتشار فيروس كورونا يمكن أن يذهب في أي اتجاه، اعتمادا على طريقة رد الفعل والتعامل معه.

وقد توسعت خارطة تمدد الفيروس واتخذت العديد من الدول إجراءات حاسمة في محاولة للسيطرة على انتشاره.

ووصفت منظمة الصحة العالمية انتشار الفيروس في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية بأنه "أخبار سيئة".

وحتى الآن، أصاب الفيروس أكثر من 81 ألف إنسان، وأودى بحياة بنحو 2800 منهم، وقد أعلنت المنظمة رصد 60 وفاة و2900 إصابة خارج الصين.