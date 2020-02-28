العدالة والتنمية: تركيا ستبدأ مشاورات مع الناتو بخصوص القصف على إدلب

اعلن السكرتير الصحفي ل​حزب العدالة والتنمية​ الحاكم في ​تركيا​، عمر شليك. إن بلاده ستبدأ اليوم مشاورات مع ​الناتو​ فيما يتعلق بالوضع في إدلب السورية، حيث قتل 33 جنديا تركيا ليلة أمس.

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