وزارة الخارجية الأميركية تؤكد تأييد بلادها لتركيا في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تأييد الولايات المتحدة لتركيا في سوريا، لافتة إلى ان الولايات المتحدة قلقة إزاء الضربات الموجهة للعسكريين الأتراك في إدلب السورية.
ونوهت إلى أن الولايات المتحدة تدعو إلى وقف فوري "لهجمات سوريا وروسيا والقوات التي تدعمها إيران". وأشارت إلى "أننا نبحث كيف نؤيد تركيا في هذه الأزمة على أفضل نحو".
وكانت الرئاسة التركية أكدت في بيان أن القوات المسلحة التركية البرية والجوية تواصل قصف أهداف قوات النظام السوري، في إطار الرد بالمثل على مقتل عدد من الجنود الأتراك بإدلب نتيجة قصف للنظام.
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