وزارة الخارجية الأميركية تؤكد تأييد بلادها لتركيا في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تأييد ​الولايات المتحدة​ ل​تركيا​ في ​سوريا​، لافتة إلى ان الولايات المتحدة قلقة إزاء الضربات الموجهة للعسكريين الأتراك في إدلب السورية.

ونوهت إلى أن الولايات المتحدة تدعو إلى وقف فوري "لهجمات سوريا و​روسيا​ والقوات التي تدعمها ​إيران​". وأشارت إلى "أننا نبحث كيف نؤيد تركيا في هذه ​الأزمة​ على أفضل نحو".

وكانت ​الرئاسة التركية​ أكدت في بيان أن ​القوات المسلحة التركية​ البرية والجوية تواصل قصف أهداف قوات ​النظام السوري​، في إطار الرد بالمثل على مقتل عدد من الجنود الأتراك بإدلب نتيجة قصف للنظام.