وزارة الدفاع الروسية: تركيا لم تبلغ الجيش الروسي بوجود جنود أتراك في إدلب

اعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ بأن تركيا لم تبلغ ​الجيش الروسي​ بوجود جنود أتراك في إدلب.

ولفتت الدفاع الروسية في بيان، الى ان الجنود الأتراك الذين كانوا بين المسلحين السوريين تعرضوا للقصف المدفعي في إدلب الخميس، موضحة بأن الفصائل المسلحة في إدلب حاولت شن هجوم على الجيش السوري أمس.

واشارت الى ان روسيا فعلت كل شيء لفرض وقف كامل لإطلاق النار من جانب الجيش السوري بعدما علمت بمقتل أتراك. وتابعت "لم تشن طائراتنا أي غارات حيث كان الجنود الأتراك في إدلب".