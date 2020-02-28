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وأضاف في إفادة صحفية: "هناك احتمال لتفشي الفيروس بصورة وبائية... هذا ليس وقت الخوف. هذا وقت اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح الآن".
وقال مسؤولون في المنظمة إنهم يعملون عن كثب مع منظمي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا العام، ولا يعتقدون أن أي قرار سيتخذ قريبا بشأن ما إذا كانت ستبدأ في يوليو كما هو مقرر.
وتابع: "ما يحدث في بقية العالم هو الآن مصدر قلقنا الأكبر"، مشيرا إلى انخفاض عدد الإصابات الجديدة في الصين.
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فيروسات كورونا
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وحضّ الدول التي لا يزال فيها انتشار فيروس كوفيد-19 بمراحله الأولى إلى "التحرك سريعاً"، مضيفاً: "إذا تصرفتم بحزم الآن، فيمكن احتواء الفيروس، يمكن تفادي إصابة الناس بالمرض، يمكن أن تنقذوا أرواحاً".
وأضاف: "لا يبدو أن هناك انتقال شاسع للعدوى على مستوى المجتمع". وشدد غيبريسوس على أن على كل الدول ضمان جهوزية أنظمتها الصحية للتصدي لانتشار الفيروس.
وختم قائلا: "نحن حالياً بوضع دقيق جداً يمكن خلاله لانتشار الفيروس أن يتخذ أي اتجاه ممكن بناء على الطريقة التي نتعامل بها معه".
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية: تفشي كورونا بلغ "مرحلة حاسمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.