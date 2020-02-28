منظمة الصحة العالمية: تفشي كورونا بلغ "مرحلة حاسمة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف في إفادة صحفية: "هناك احتمال لتفشي الفيروس بصورة وبائية... هذا ليس وقت الخوف. هذا وقت اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح الآن".

وقال مسؤولون في المنظمة إنهم يعملون عن كثب مع منظمي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا العام، ولا يعتقدون أن أي قرار سيتخذ قريبا بشأن ما إذا كانت ستبدأ في يوليو كما هو مقرر.

وتابع: "ما يحدث في بقية العالم هو الآن مصدر قلقنا الأكبر"، مشيرا إلى انخفاض عدد الإصابات الجديدة في الصين.

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وحضّ الدول التي لا يزال فيها انتشار فيروس كوفيد-19 بمراحله الأولى إلى "التحرك سريعاً"، مضيفاً: "إذا تصرفتم بحزم الآن، فيمكن احتواء الفيروس، يمكن تفادي إصابة الناس بالمرض، يمكن أن تنقذوا أرواحاً".

وأضاف: "لا يبدو أن هناك انتقال شاسع للعدوى على مستوى المجتمع". وشدد غيبريسوس على أن على كل الدول ضمان جهوزية أنظمتها الصحية للتصدي لانتشار الفيروس.

وختم قائلا: "نحن حالياً بوضع دقيق جداً يمكن خلاله لانتشار الفيروس أن يتخذ أي اتجاه ممكن بناء على الطريقة التي نتعامل بها معه".