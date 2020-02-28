نيجيريا تسجل أول إصابة بفيروس بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوجا - أ ش أ:
أعلنت وزارة الصحة في نيجيريا، اليوم الجمعة، أنها سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ولاية لاجوس، وهي الإصابة الأولى من نوعها في إفريقيا.
وأضافت الوزارة - على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية - أن الحالة التي تم اكتشافها أمس، هي أول حالة يتم الإبلاغ عنها في نيجيريا منذ أن بدأ التفشي في الصين في يناير 2020".
وأشارت إلى أنّ المصاب هو مواطن إيطاليّ يعمل في نيجيريا، وكان قد عاد إلى البلاد آتيًا من مدينة ميلانو الإيطاليّة في 25 فبراير، مضيفةً أنّه أًدخل المستشفى في لاجوس وأنّ وضعه مستقر ولا تظهر عليه أعراض مقلقة.
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