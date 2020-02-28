"الناتو" يدعو إلى خفض التصعيد وضبط النفس في إدلب

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - أ ش أ:

دعا حلف شمال الأطلنطي "الناتو" جميع الأطراف إلى خفض التصعيد وضبط النفس في محافظة إدلب السورية.

وقالت المتحدثة باسم الحلف أوانا كونجيسكو، "إن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج حض جميع الأطراف على ضبط النفس وخفض التصعيد وتجنب مزيد من تدهور الوضع الخطير أصلا وتفاقم الحالة الإنسانية المروعة في المنطقة"، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

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كما دعا الأمين العام للناتو دمشق وموسكو إلى "وقف هجومهما" والالتزام بأحكام القانون الدولي، ودعم الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة.

وكانت السلطات التركية أكدت، أمس، مقتل 29 جنديًا تركيًا في غارات استهدفت الجنود الاتراك على إدلب في سوريا.

من جانبها، قالت الولايات المتحدة إنها تقف إلى جانب تركيا "شريكتها في حلف شمال الأطلسي"، لكن المندوب الأمريكي لدى الحلف، صرح بأن دول "الناتو" لم تناقش استخدام المادة الخامسة من معاهدة الدفاع الجماعي، فيما يتعلق بالوضع حول تركيا وسوريا.​