البحرين بدأت في تفعيل خطة لإجلاء المواطنين البحرينيين الموجودين في إيران

اعلنت ​وزارة الخارجية​ في ​البحرين​ إنها بدأت في تفعيل خطة لإجلاء المواطنين البحرينيين الموجودين في ​إيران​ للفحص والحجر نظرًا إلى تفشي ​فيروس كورونا​ "كوفيد 19" في مدنها. وفي إطار تفعيل هذه الخطة دعت وزارة الخارجية المواطنين الموجودين في إيران إلى تسجيل بياناتهم من خلال الاتصال على الرقم: 0097317227555.

وأوضحت وزارة الخارجية أنه بالتعاون مع الجهات المختصة في البحرين سيتم اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية من أجل ضمان سلامة جميع العائدين من المواطنين الموجودين في إيران قبل وصولهم إلى المملكة، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة عند وصولهم إلى ​مطار البحرين الدولي​ لفحصهم وحجرهم حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين و​الصحة العامة​ في المملكة.