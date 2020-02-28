تسجيل 256 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت السلطات في ​كوريا الجنوبية​، تسجيل 256 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 2022.

ويواصل الفيروس تفشّيه إذ بات منتشرا خارج ​الصين​ في أكثر من ثلاثين دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

وصنفت ​منظمة الصحة العالمية​، بوقت سابق، "​فيروس كورونا​ المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".