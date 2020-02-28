تسجيل 256 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، تسجيل 256 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 2022.
ويواصل الفيروس تفشّيه إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".
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