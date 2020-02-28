تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في نيجيريا

أعلنت وزارة الصحة في نيجيريا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، والتي تعد أيضا الحالة الأولى بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأوضحت ان "الحالة التي تأكدت يوم 27 شباط هي أول حالة يتم الإبلاغ عنها في نيجيريا منذ أن بدأ التفشي في الصين في كانون الثاني 2020".
ويواصل الفيروس تفشّيه إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".
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