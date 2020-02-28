تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في نيجيريا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​نيجيريا​ تسجيل أول حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ في البلاد، والتي تعد أيضا الحالة الأولى ب​أفريقيا​ جنوب الصحراء الكبرى.

وأوضحت ان "الحالة التي تأكدت يوم 27 شباط هي أول حالة يتم الإبلاغ عنها في نيجيريا منذ أن بدأ التفشي في ​الصين​ في كانون الثاني 2020".

ويواصل الفيروس تفشّيه إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

وصنفت ​منظمة الصحة العالمية​، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".